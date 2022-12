India: Congresso chiede risposte al governo sulla situazione al confine con la Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arunachal Pradesh, all’estremità nord-orientale dell’India, istituito come Territorio dell’Unione nel 1971 e come Stato nel 1987, è per la maggior parte conteso dalla Cina, che lo rivendica come Tibet meridionale o Zangnan. Né l'India, indipendente dal 1947, né la Repubblica Popolare Cinese, nata nel 1949, hanno riconosciuto la linea McMahon, la demarcazione proposta dall’amministratore coloniale britannico Henry McMahon nella Convenzione di Simla del 1914, firmata dai rappresentanti britannici e tibetani. Durante la guerra sino-indiana del 1962 le truppe cinesi superarono temporaneamente la linea. Non riuscirono a cambiare il confine, ma quel contenzioso di fatto non si è mai concluso. (Inn)