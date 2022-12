Cipro: Anastasiades, lavorerò per soluzione a questione nazionale fino a ultimo giorno in carica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al suo ultimo giorno in carica, il presidente Nicos Anastasiades cercherà una soluzione alla questione cipriota. Lo ha affermato lo stesso Anastasiades parlando alla rivista "Politikoi", evidenziando come "ogni opportunità per risolvere il problema" della nazione mediterranea è stata sfruttata nell'ultimo decennio. Il capo dello Stato ha poi evidenziato l'intenzione di lavorare per creare le condizioni affinché il suo successore possa continuare gli sforzi fatti, sulla base del quadro Guterres. “Continuerò fino alla fine del mio mandato ad avanzare proposte creative che in una prima fase riducano il divario tra le due parti e consentano l'esistenza delle condizioni per un sano dialogo. Questo è lo scopo delle mie proposte di misure di rafforzamento della fiducia, che ho presentato, purtroppo senza una risposta positiva dall'altra parte", ha affermato Anastasiades. La determinazione di Nicosia "ha portato il negoziato a Crans Montana, dove sono state sollevate per la prima volta tutte le grandi questioni riguardanti il ​​problema di Cipro, con la sicurezza come priorità", ha detto ancora il presidente. “Ciò che mancava era la volontà politica della Turchia”, ha aggiunto. (segue) (Gra)