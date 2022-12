Cipro: Anastasiades, lavorerò per soluzione a questione nazionale fino a ultimo giorno in carica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anastasiades ha poi ribadito che una soluzione al problema di Cipro può essere vantaggiosa non solo per i greco-ciprioti e i turco-ciprioti, ma anche per la stessa Turchia e per la regione in generale, a condizione che Ankara abbandoni il suo obiettivo di due Stati. Cipro, grazie alla sua posizione strategica e alle eccellenti relazioni e cooperazione a lungo termine nel campo dell'energia con i Paesi vicini a livello bilaterale, regionale e multilaterale, è pronta a contribuire ed essere parte attiva delle soluzioni energetiche che il nostro regione ha da offrire, secondo Anastasiades, che ha sottolineato in particolare l'ottimo livello delle relazioni con gli Stati Uniti. "Abbiamo messo Cipro al centro della nuova architettura di difesa europea", ha affermato ancora il capo dello Stato, secondo cui il Paese "è ora più forte e più affidabile in Europa e nel mondo". (Gra)