Speciale energia: von der Leyen, accordo firmato a Bucarest collega le due sponde del Mar Nero

- L'accordo tra i governi di Azerbaigian, Georgia, Romania e Ungheria sul partenariato strategico nel settore dello sviluppo energetico e dei trasporti collegherà le due sponde del Mar Nero. Lo ha detto a Bucarest la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando l'intesa siglata. "Dall'inizio della guerra di Russia, abbiamo deciso di abbandonare il combustibile fossile russo e diversificare le nostre opzioni verso partner affidabili in campo energetico, come quelli presenti a questo tavolo. E sta funzionando. L'Unione Europea ha saputo compensare le riduzioni del gas russo. Ma non si tratta solo di gestire una nuova situazione geopolitica. Si tratta di creare un futuro per noi in termini di fonti energetiche pulite, accessibili e sicure, e queste sono le forme di energia rinnovabile", ha affermato von der Leyen, secondo cui questo progetto collegherà le due sponde del Mar Nero alla regione del Mar Caspio, sia in termini di comunicazione digitale che di energia. (Rob)