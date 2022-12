Speciale energia: Qatar, ministro Energia, forniremo 18 milioni tonnellate gas naturale annue entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar è pronto a fornire ai mercati internazionali 18 milioni di tonnellate di gas naturale all’anno entro il 2024. Lo ha affermato il ministro di Stato per gli Affari energetici e amministratore delegato di QatarEnergy, Saad bin Sherida al Kaabi, in dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa qatariota “Qna” alla vigilia della festa nazionale del Qatar. Sarà l’avvio della produzione nel progetto Golden Pass in Texas a contribuire al raggiungimento di questo risultato e a fornire al mondo energia pulita, ha riferito il ministro. Al Kaabi ha evidenziato che proprio i progetti per sviluppare l'industria del gas naturale liquefatto sono tra i maggiori risultati raggiunti quest’anno nel Paese del Golfo. Qatar Energy, ha fatto sapere l’Ad, ha assegnato contratti dal valore di decine di miliardi di dollari per realizzare i piani di espansione relativi al North Field East, il più grande giacimento di gas naturale del mondo che Doha condivide con l'Iran, e il North Field South, che si prevede aumenteranno i livelli di produttività nazionale, passando da 77 milioni di tonnellate all'anno a 126 milioni di tonnellate. A questi si affiancano poi progetti locali per aumentare le forniture globali di gas naturale liquefatto. (Res)