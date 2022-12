Speciale energia: Romania-Georgia, incontro premier Ciuca e Garibashvili, focus su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno Nicolae Ciuca ha discusso i temi relativi al partenariato bilaterale con l'omologo georgiano Irakli Garibashvili, a Bucarest. Ciuca ha sottolineato la necessità di sviluppare corridoi di trasporto ed energia tra il Caucaso e l'Unione europea, sfruttando l'opportunità dell'ancoraggio della Georgia in progetti sostenuti dall'Unione europea. Il primo ministro romeno ha poi ricordato l'importanza di completare lo studio di fattibilità per i terminali Gnl nei porti dei due Paesi entro dieci mesi. A sua volta, il premier georgiano ha ringraziato la parte romena per il sostegno offerto alle sue aspirazioni di integrazione europea ed euro-atlantica. (Rob)