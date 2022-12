Vaticano: Papa, non cediamo alla rabbia e alla chiusura ma apriamoci a Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco prima della recita dell'Angelus, questa mattina a Piazza San Pietro, commentando il Vangelo ha detto: "Non bisogna cedere a sentimenti negativi, come la rabbia e la chiusura, questa è la via sbagliata!", quindi il Pontefice ha sottolineato: "Occorre invece accogliere le sorprese della vita, anche le crisi, con un'attenzione: quando si è in crisi non bisogna scegliere di fretta secondo l'istinto, ma, come Giuseppe, 'considerare tutte le cose' e fondarsi sul criterio di fondo: la misericordia di Dio". L'esortazione di Francesco è quella di lasciare aperta la porta a Dio soprattutto durante i momenti di difficoltà: "Quando si abita la crisi senza cedere alla chiusura, alla rabbia e alla paura, ma tenendo aperta la porta a Dio, Lui può intervenire. Lui è esperto nel trasformare le crisi in sogni: sì, Dio apre le crisi a prospettive nuove, magari non come noi ci aspettiamo, ma come Lui sa. Sono gli orizzonti di Dio: sorprendenti, ma infinitamente più ampi e belli dei nostri". (Civ)