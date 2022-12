Ue: raggiunto accordo politico per revisione del mercato del carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo politico per rivedere il mercato del carbonio, riducendo più rapidamente le emissioni e imponendo nuovi costi di CO2 sui carburanti utilizzati nel trasporto su strada e negli edifici a partire dal 2027. In base all'accordo concordato dai negoziatori dei paesi dell'Ue e dal Parlamento europeo, il mercato del carbonio dell'Unione sarà riformato per ridurre le emissioni del 62 per cento rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. Il piano prevede la rimozione dal sistema di 90 milioni di permessi CO2 nel 2024, 27 milioni nel 2026 e la riduzione del tasso di riduzione del tetto dei permessi CO2 nel sistema al 4,3 per cento dal 2024-2027 e al 4,4 per cento dal 2028-2030. (Beb)