Qatargate: Benifei, serve pulizia, vomitevole quello che sta emergendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che oggi serva un grande sforzo di pulizia, di miglioramento anche della selezione della classe dirigente. Veramente sconvolge che una persona che è stata, nel caso di Panzeri, alla guida di un sindacato, alla guida di importanti iniziative politiche, poi si trovi invischiato in una vicenda simile con valige di denaro". Lo ha detto Brando Benifei, capo delegazione del Pd nel gruppo S&D, parlando del Qatargate a margine dell'evento "Coraggio Lombardia" in corso a Fondazione Feltrinelli. "Serve pulizia - ha ribadito - perché è una cosa vomitevole quella che sta emergendo, che fa danno soprattutto a chi combatte da anni una battaglia legittima per i diritti umani. Mi girano particolarmente le scatole, a me come a tanti colleghi, che si parli del Parlamento europeo per persone che hanno compiuto reati, con tentativi di influenzare in modo illecito il nostro lavoro", ha concluso. (Rem)