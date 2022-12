Ucraina: Zelensky propone summit globale per la pace in videomessaggio rifiutato dalla Fifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina intende lanciare un summit globale per la pace. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso oggi, di cui Kiev aveva chiesto la messa in onda prima della finale del mondiale di calcio che si giocherà in Qatar questa sera. La Fifa ha tuttavia rifiutato la proposta delle autorità ucraine. "Oggi assisteremo a una vittoria comune, la celebrazione dello spirito umano", ha detto Zelensky, ricordando come il mondiale di calcio sia un momento di gioia e pace per tutti gli spettatori. “Ogni padre vorrebbe portare il proprio figlio a vedere una partita di calcio, ovunque nel mondo, e ogni madre vorrebbe vedere il proprio figlio tornare dalla guerra", ha spiegato il presidente. "L’Ucraina vuole la pace più di ogni altra cosa", ha detto Zelensky, secondo cui “non ci sono campioni in una guerra, non può esserci un pareggio”. Il presidente ha poi annunciato un summit per riunire tutti i Paesi del mondo per la causa della pace globale. "Gli stadi rimangono vuoti quando le partite finiscono, così come le città restano vuote dopo le guerre. Ecco perché la guerra deve fallire e la pace deve diventare il campione", ha detto Zelensky. “Sostenete l’Ucraina e i nostri sforzi di pace”, ha aggiunto. “Guardiamo la finale insieme e assistiamo insieme alla fine della guerra”, ha concluso. (Kiu)