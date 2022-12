© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo appello del Santo Padre per la pace in Ucraina: "Alla vergine Maria, che la liturgia ci invita a contemplare in questa quarta domenica di Avvento, chiediamo di toccare i cuori di quanti possono fermare la guerra in Ucraina. Non dimentichiamo la sofferenza di quel popolo, specialmente dei bambini, degli anziani, delle persone malate. Preghiamo, preghiamo", l'appello di Francesco. (Civ)