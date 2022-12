Qatargate: Benifei, andare in fondo a vicenda e punire chi ha commesso reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sia fondamentale andare in fondo, rapidamente, a questa vicenda, punire quelli che hanno compiuto i reati e permettere alla democrazia europea di proseguire il suo lavoro, perché in questo momento c'è bisogno che l'Europa si occupi dei cittadini europei con un lavoro intenso di ripresa e sul piano del caro bollette". Lo ha detto Brando Benifei, capo delegazione del Pd nel gruppo S&D in merito al Qatargate a margine dell'evento "Coraggio Lombardia" in corso a Fondazione Feltrinelli. "Credo che sia fondamentale - ha proseguito - che a tutti coloro che hanno lavorato con le persone coinvolte venga fatta una verifica puntuale che certamente è un po' intrusiva, forse anche con aspetti di garantismo discutibili. In questo momento serve nettezza, pulizia, andare in fondo, scoprire tutte le carte perché credo che non ci possiamo permettere di distruggere la reputazione e la credibilità della democrazia europea". (Rem)