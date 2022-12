Iraq: premier Al Sudani, avviate indagini su “attentato terroristico” a Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha ordinato la formazione di una squadra volta a indagare “sull’incidente terroristico” avvenuto questa mattina nella regione di Kirkuk, nel nord-est dell’Iraq, e che ha provocato la morte di almeno 9 membri della polizia federale irachena, tra cui un ufficiale. Lo rende noto il portavoce del comandante in capo delle forze armate, Yahya Rasool, citato dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. Sono stati due i veicoli colpiti dall’esplosione di un dispositivo posto sul ciglio della strada nel quartiere di Riyadh, nel sud-ovest di Kirkuk, tra cui uno per il trasporto truppe. Fino ad ora non è chiaro chi sia stato l’autore dell’attentato, ma le forze di sicurezza irachene non escludono il coinvolgimento dello Stato islamico. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, a seguito dell’esplosione sono scoppiati violenti scontri tra membri della sicurezza e un gruppo armato presumibilmente affiliato allo Stato islamico, durante i quali uno dei combattenti è stato ucciso, hanno fatto sapere fonti della sicurezza irachena. Nel frattempo, continuano le ricerche per arrestare gli altri individui coinvolti nell’attentato. (segue) (Res)