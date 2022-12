Iraq: premier Al Sudani, avviate indagini su “attentato terroristico” a Kirkuk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il 9 dicembre 2017 il governo di Baghdad abbia annunciato la vittoria sullo Stato islamico, (Is, organizzazione jihadista che nel 2014 è riuscita a conquistare ampie porzioni del territorio iracheno), l’Iraq non può dirsi al riparo dalla minaccia terroristica. Cellule dello Stato islamico risultano essere attive soprattutto nel cosiddetto “Triangolo della morte”, che include le regioni di Diyala, Salah al Din e Kirkuk, nelle zone rurali e nelle aree montuose situate tra la periferia settentrionale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan. Nel giugno 2021, lo Stato islamico aveva lanciato un appello ai combattenti in Iraq e Siria e in altri Paesi del mondo a compiere azioni per liberare i militanti prigionieri, minacciando la popolazione sunnita in territorio iracheno di ritorsioni per aver sostenuto le forze di sicurezza. In Iraq il gruppo terroristico ha rivendicato numerosi attacchi negli ultimi anni, come ad esempio il duplice attentato suicida avvenuto a Baghdad il 21 gennaio 2021 e costato la vita a 32 persone. (Res)