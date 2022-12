Vaticano: Papa preoccupato per la crisi nel corridoio del Caucaso meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus a Piazza San Pietro, ha espresso la sua preoccupazione per "la situazione creatasi nel corridoio nel Caucaso meridionale" e "per le precarie condizioni umanitarie delle popolazioni che rischiano vivamente di deteriorarsi ulteriormente nel corso della stagione invernale". Quindi l'appello del Santo Padre che ha chiesto "a tutti coloro che sono coinvolti di impegnarsi a trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone". Inoltre, il Pontefice, ha esortato a pregare "affinché cessino le violenze nel Paese e si intraprenda la via del dialogo per superare la crisi politica e sociale che affligge la popolazione". (Civ)