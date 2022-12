Corea del Nord: Kim Jong-un potrebbe non aver partecipato a commemorazione padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, potrebbe non aver partecipato agli eventi in memoria di suo padre, Kim Jong-il, organizzati ieri nell’undicesimo anniversario della morte. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. Hong Min, ricercatore dell’Istituto di Corea per l’unificazione nazionale (Kinu) di Seul, ha dichiarato alla testata che tuttavia “non vi è alcuna indicazione che sia successo qualcosa di importante che gli ha impedito di visitare il Palazzo del sole di Kumsusan”, a Pyongyang, per il tradizionale omaggio. Secondo Hong “è possibile che Kim Jong-un e i suoi stretti collaboratori abbiano invece visitato il monte Paekdu a Samjiyon per pianificare i piani per il nuovo anno”. L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” (“Kcna”) ha pubblicato fotografie delle commemorazioni nelle quali non compaiono Kim Jong-un né sua sorella Kim Yo-jong, vicedirettrice del dipartimento Pubblicità e informazione del Comitato centrale del Partito del lavoro. (Git)