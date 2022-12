Francia: approvata legge finanziaria per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale francese ha bocciato una mozione di censura del gruppo Nupes contro il governo, con conseguente adozione definitiva della legge finanziaria per il 2023. La mozione ha raccolto solo 101 voti, molto lontana dalla maggioranza assoluta, fissata a 289 deputati. Sulla scia dell'adozione del testo, i deputati del Nupes hanno presentato oggi ricorso al Consiglio costituzionale per impugnare l'intera legge finanziaria, come riferisce il quotidiano "Le Monde". I Repubblicani contestano invece la previsione di crescita del governo dell'un per cento del Pil nel 2023, ritenuta troppo ottimista. Una delle misure chiave del testo approvato prevede uno scudo tariffario per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia al 15 per cento nel 2023. Il governo intende inoltre creare oltre 10 mila posti di dipendenti pubblici in più per le autorità statali e regionali nel 2023. Per quanto concerne la scuola, un emendamento aumenta del 10 per cento gli stipendi degli "accompagnatori di studenti con disabilità" in vista dell'anno scolastico 2023. Sul versante della transizione ecologica, è prevista l'istituzione di un "fondo verde" di due miliardi di euro per gli enti locali, per sostenere la riqualificazione termica degli edifici pubblici. (Frp)