Qatargate: Benifei, mai avuto interessamenti diretti

- "Io non ho avuto interessamenti diretti. Panzeri o suoi emissari non mi hanno avvicinato in alcun modo". Lo ha detto Brando Benifei, capo delegazione del Pd nel gruppo S&D, parlando del Qatargate a margine dell'evento "Coraggio Lombardia" in corso a Fondazione Feltrinelli. "Devo dire che nel dibattito che si è fatto anche all'interno del nostro gruppo, io ho tenuto una linea molto dura - ha aggiunto -, che poi è stata anche quella del partito, addirittura votando emendamenti della sinistra radicale fuori dall'accordo". (Rem)