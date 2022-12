Qatargate: Majorino, impossibile capire che c'era una cricca che lavorava nell'ombra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso è chiaro che, guardando tutto col senno del poi, l'intervento incredibile della vicepresidente del parlamento europeo, quello nel quale addirittura diceva che ci fosse chi voleva discriminare il Qatar, assume tutto un altro sapore. Però chi mai avrebbe immaginato che c'era una cricca che lavorava nell'ombra? Questo oggettivamente per me era qualcosa di impossibile da comprendere". Lo ha detto il candidato del centrosinistra per le regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino, in merito al Qatargate, parlando a margine di di un evento di questa mattina a Fondazione Feltrinelli. (Rem)