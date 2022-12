Lombardia 2023: Majorino, preoccupato per mia candidatura? Mai preso lezioni da amici del Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un certo punto di vista paradossalmente io rappresento un modello radicalmente diverso sul piano della politica, visto che non ho mai preso lezioni dagli amici del Qatar e ho votato contro il Qatar quando tanta gente non sapeva nemmeno che fosse nella cartina geografica". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, a margine di un evento di questa mattina in Fondazione Feltrinelli a Milano. A chi gli ha chiesto se sia preoccupato per la sua candidatura in relazione ad eventuali ripercussioni della vicenda Qatargate in Italia, Majorino ha risposto "no, assolutamente". (Rem)