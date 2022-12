Qatar: fonti diplomatiche, respingiamo accuse su corruzione Parlamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Respingiamo con fermezza le accuse di cattiva condotta rivolte contro il Qatar che vedrebbero il governo di Doha coinvolto nello scandalo di corruzione che ha travolto il Parlamento europeo. Lo ha affermato un “diplomatico qatariota” in dichiarazioni riprese dall'emittente “Al Mayadeen”. Il diplomatico ha fatto particolare riferimento all’indagine avviata dal Belgio su parlamentari europei presumibilmente corrotti da Doha con denaro e regali per influenzare il loro comportamento di voto, e ha criticato la decisione di bloccare l'accesso di Doha al Parlamento europeo. A detta della fonte, ciò potrebbe avere un “impatto negativo” sulle relazioni tra il Qatar e l’Ue soprattutto per quanto riguarda le forniture di gas naturale da parte del Paese del Golfo. La decisione di imporre "queste restrizioni discriminatorie, che limitano il dialogo e la cooperazione con il Qatar prima della fine delle indagini, influenzeranno negativamente la cooperazione in materia di sicurezza regionale e globale, nonché i colloqui in corso sulla carenza di energia e sulla sicurezza globale”, ha affermato il diplomatico, sottolineando come il Qatar, sebbene non sia l’unica parte menzionata nelle indagini, sia stato sottoposto a “critiche e attacchi”. "È profondamente deludente che il governo belga non abbia fatto alcuno sforzo per impegnarsi con il nostro esecutivo al fine di accertare i fatti una volta venuti a conoscenza delle accuse", ha continuato il diplomatico, aggiungendo: "Le nostre nazioni hanno collaborato durante la pandemia di Covid-19 e il Qatar è un importante fornitore di gas naturale liquefatto per il Belgio". (Res)