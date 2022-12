Serbia: ministro Finanze situazione economica e finanziaria è stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è economicamente e finanziariamente completamente stabile. Lo ha affermato il ministro delle Finanze serbo, Sinisa Mali, secondo cui gli indicatori macroeconomici del Paese sono "soddisfacenti" nonostante la crisi economica mondiale. "Anche se alcuni media lo mettono in dubbio e contestano i dati, il nostro Pil sta crescendo anno dopo anno. Se guardiamo al periodo dal 2012 al 2022, vedremo che nel 2012 il Pil in termini assoluti era di 33,7 miliardi di euro, nel 2021 era di 53,3 miliardi euro, e si prevede che quest'anno sarà di circa 60,2 miliardi di euro. Inoltre, prevediamo che il nostro Pil in termini assoluti nel 2023 ammonterà a circa 68 miliardi di euro'', ha spiegato Mali su Facebook. (Seb)