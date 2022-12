Migranti: Giornata internazionale, Guterres e Vitorino richiamano al rispetto dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata internazionale dei migranti che si celebra oggi, ha invitato a riflettere “sulle vite degli oltre 280 milioni di persone che hanno lasciato il loro Paese alla ricerca universale di opportunità, dignità, libertà e di una vita migliore”. Nel suo messaggio Guterres ha sottolineato che oggi “oltre l’80 per cento dei migranti nel mondo attraversa i confini in modo sicuro e ordinato” e che “questa migrazione è un potente motore di crescita economica, dinamismo e comprensione”, ma ha aggiunto che “la migrazione non regolamentata lungo rotte sempre più pericolose – il regno crudele dei trafficanti – continua a costare terribilmente”. Il segretario generale dell’Onu ha ricordato che negli ultimi otto anni sono morti almeno 51 mila migranti e che di altre migliaia si sono perse le tracce. (segue) (Was)