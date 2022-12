Migranti: Giornata internazionale, Guterres e Vitorino richiamano al rispetto dei diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dietro ogni numero c’è un essere umano” e “i diritti dei migranti sono diritti umani”, ha dichiarato. Per Guterres è necessario lavorare per “espandere e diversificare i percorsi di migrazione basati sui diritti, per far avanzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontare le carenze del mercato del lavoro” e c’è “bisogno di un maggiore sostegno internazionale per gli investimenti nei Paesi di origine per garantire che la migrazione sia una scelta, non una necessità”. “Non c’è una crisi migratoria; c’è una crisi di solidarietà. Oggi e ogni giorno, salvaguardiamo la nostra comune umanità e garantiamo i diritti e la dignità di tutti”, ha concluso il segretario generale. (segue) (Was)