Migranti: Giornata internazionale, Guterres e Vitorino richiamano al rispetto dei diritti umani (3)

- Il direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Antonio Vitorino, in un videomessaggio, ha anche lui esortato a una riflessione, “su che cosa significa davvero essere un migrante”, e ha osservato che “la mobilità è una delle espressioni più antiche dell’umanità”. “Non possiamo lasciare che la politicizzazione della migrazione, l’ostilità e la xenofobia verso i migranti e le le narrazioni divisive ci distolgano dai valori che contano di più: comunità, solidarietà, tolleranza, diversità”, ha detto Vitorino. “Le persone si spostano per diverse ragioni e in molti modi. Ma indipendentemente da ciò che spinge le persone a spostarsi, la loro dignità e i loro diritti devono essere rispettati”, ha affermato. (Was)