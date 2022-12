Tunisia: partito Pdl chiede dimissioni di presidente e premier dopo elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), formazione della destra laica tunisina, ha chiesto la convocazione di elezioni presidenziali anticipate secondo standard internazionali e le dimissioni del governo guidato dalla premier Najla Bouden. L’appello è stato rivolto, oggi, dalla leader del partito, Abir Moussi, in un discorso pronunciato all’indomani di elezioni legislative anticipate che hanno visto solo l’8,8 per cento dell’elettorato tunisino recarsi alle urne, pari all’incirca a 804 mila elettori su un totale di circa 9,2 milioni di cittadini aventi diritto al voto. A detta di Moussi, l’esecutivo a guida Bouden dovrebbe dimettersi e occuparsi della gestione degli affari correnti fino allo svolgimento di “elezioni libere che producano un governo legittimo”. Per la leader del Pdl, poi, bisognerebbe chiudere le sedi dell'attuale commissione elettorale, sequestrare tutti i suoi documenti consegnandoli alla Procura, bloccarne l'erogazione dei fondi e fermare "le azioni criminali che sta conducendo”. Inoltre, a detta di Moussi, è necessario revocare l’immunità dei membri della commissione ed eseguire controlli di natura economica e finanziaria sul suo operato per poi formare una “nuova commissione imparziale e indipendente". (segue) (Tut)