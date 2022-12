Africa: Tajani, continente “centrale per il mondo intero e per l’Italia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del continente africano è centrale per il mondo intero, e a maggior ragione per l'Italia, che siamo al centro del Mediterraneo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un’intervista con “Il Sole 24 Ore”, durante la quale ha tracciato le linee del governo e della nuova “diplomazia della crescita” della Farnesina, che ha le competenze e le funzioni di vigilanza, indirizzo e monitoraggio su Ice-Agenzia e Simest. “Dobbiamo rafforzare la presenza delle imprese Italiane nei Paesi dell’Africa Sub-sahariana che hanno buone prospettive di crescita. Ma soprattutto puntiamo allo sviluppo del continente, al loro sviluppo, in una logica di collaborazione, non di sfruttamento”, ha poi affermato Tajani nell’intervista, aggiungendo: “Vogliamo muoverci non solo per estrarre materie preziose, come le terre rare o il litio, ma agire con delle joint venture con gli africani, anche per aiutare a far crescere nei Paesi una classe dirigente, che magari possiamo formare noi in Italia nelle nostre università. Questo sarà un tema forte della prossima Conferenza degli ambasciatori che organizzeremo la prossima settimana alla Farnesina”.(Com)