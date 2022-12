Difesa: Crosetto a "La Stampa", dal 2014 ogni governo italiano impegnato su spesa 2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Dal 2014, ogni governo italiano ha ribadito la volontà di mantenere l'impegno di destinare il 2 per cento del Pil alla difesa. Lo ha detto in un'intervista a "La Stampa" il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "L’impegno del 2 per cento è stato preso in Galles nel 2014. Da allora ogni governo italiano ha ribadito la volontà di mantenere la promessa. Compresi i governi Conte1 e Conte2. Di cui non ricordo chi fosse il presidente del Consiglio. Già sarà un risultato importante raggiungere il 2 per cento. Porsi altri obiettivi mi pare inutile e velleitario", ha rilevato Crosetto. Sul desecretare la lista di armi inviate all'Ucraina, il ministro ha poi evidenziato come tale decisione sarà frutto del ragionamento del governo "nel suo complesso". "Decideremo insieme se fare un sesto decreto e avere un atteggiamento diverso da prima. Il Parlamento ci ha autorizzato a seguire le metodologie usate finora, con il passaggio al Copasir che, se qualcuno lo ha dimenticato, è un organo del Parlamento". Al M5s, secondo il ministro, "interessa solo avere un’occasione in più per fare demagogia, per la loro recita parlamentare. Avrebbe molto senso e sarebbe molto utile se ci fosse realmente la volontà di ragionare di proporre qualcosa di nuovo o utile a percorrere una via alternativa, che ci aiutasse all’apertura di un tavolo per la pace e dalla de-escalation, che sono il nostro obiettivo". Giuseppe Conte "e il suo partito hanno approvato ciò che oggi io devo fare, attuando i primi cinque decreti", ha aggiunto. (Res)