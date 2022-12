Grecia: nuova legge di bilancio, spese per la difesa in calo nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento greco ha adottato il bilancio 2023, che includerà spese per la difesa per un valore di 5,65 miliardi di euro, in calo rispetto all'anno precedente. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa nazionale Nikolaos Panagiotopoulos. Il bilancio per la difesa "passerà da 6,39 miliardi di euro nel 2022 a 5,65 miliardi di euro in totale nel 2023", ha detto Panagiotopoulos, durante la discussione in parlamento della manovra. (Gra)