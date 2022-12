Fd'I: Meloni, anche al governo non rinunciamo a stare in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In pieno centro di Roma, tre giorni di dibattiti, mercato di Natale, spettacoli, cultura e comunità per festeggiare i dieci anni dalla nascita. Anche al governo, Fratelli d’Italia non rinuncia a stare in piazza, in mezzo alla gente, come ha sempre fatto". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando la tre giorni di lavori nell'ambito della festa per il decennale della nascita di Fratelli d'Italia. Il premier ha poi voluto dire grazie a "Giovanni Donzelli e a tutta l’organizzazione, agli ospiti, ai giornalisti, ai media e a tutti coloro che hanno lavorato a questo evento. La sua riuscita dimostra l’impegno e la qualità dei dirigenti di Fratelli d'Italia. Fiera di voi". (Rin)