Brasile: domani il lancio del razzo Hanbit-Tlv della società sudcoreana Innospace

- Il primo razzo aerospaziale sviluppato dalla start-up sudcoreana Innospace, l’Hanbit-Tlv, sarà lanciato domani, lunedì 19 dicembre alle 6 ora locale, dal Centro spaziale di Alcantara, nello Stato brasiliano di Maranhao. Lo ha annunciato l’azienda, precisando che il lancio avverrà se non ci saranno anomalie nel processo di preparazione e se le condizioni meteorologiche lo consentiranno. La finestra utile per l’operazione si è aperta il 14 dicembre e si chiuderà il 21. Il lancio segna l’inizio della partnership pubblico-privata per il lancio di piccoli satelliti tra il governo federale brasiliano e la giovane società asiatica. Quello di domani sarà il primo volo di verifica dell’apparecchiatura, prodotta interamente in Corea del Sud, in particolare delle prestazioni del motore. Il razzo non supererà i cento chilometri di altitudine e non entrerà dunque in orbita. (segue) (Brb)