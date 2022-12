Roma: passeggero danneggia autobus dopo lite con conducente, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rompe il vetro che separa il conducente dell’autobus dai passeggeri, a seguito di una lite con l’autista, e scappa. Il fatto è successo ieri pomeriggio, in via Massa di San Giuliano, in zona Castelverde, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vittorio Romano, dove i passanti avevano segnalato una discussione tra l’uomo e l’autista del bus Atac, della lina 055. Dopo che il passeggero aveva rotto il vetro, l’autista ha fermato il mezzo nei pressi della fermata di via Massa di San Giuliano, l’uomo è sceso dal mezzo ed è scappato. La linea è rimasta ferma per circa 20 minuti. I militari hanno raccolto la testimonianza dell’autista. Non ci sono feriti. (Rer)