Roma: bambino chiuso in auto mentre la madre faceva la spesa, denunciata

- Aveva lasciato il figlio di due anni chiuso in auto mentre faceva la spesa in un supermercato. Per questo, una donna di 30 anni è stata denunciata per abbandono di minore. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, in via Don Primo Mazzolari, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sette Camini, che mentre transitavano nella via, sono stati fermati da dei passanti che hanno segnalato la presenza del bambino all’interno di un’auto chiusa, all’esterno di un centro commerciale. I militari sono riusciti a identificare la madre, del Bangladesh, che stava facendo la spesa all’interno del supermercato. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha visitato il bambino, che è stato trovato in buone condizioni di salute.(Rer)