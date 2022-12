Roma: controlli sulla sicurezza stradale, sei persone denunciate e 61 contravvenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per guida sotto gli effetti di droghe. Questo il bilancio dei controlli effettuati a Roma dalla polizia di Stato del commissariato San Lorenzo, in collaborazione con gli uomini dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del IV distretto San Basilio, del commissariato Porta Pia della sezione polizia stradale, dei carabinieri e della polizia locale. Obiettivo dei controlli è prevenire e monitorare il fenomeno della guida in stato di alterazione psicofisica. Nell'ambito dei controlli, sono state effettuate ispezioni amministrative in 16 attività commerciali. Inoltre, sono state identificate 206 persone, cinque denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per guida sotto effetti di droghe, sono stati 143 veicoli e sono state 61 le contravvenzioni per violazione del codice della strada. Durante i controlli non è stata rilevata alcuna criticità, è stata assicurata la regolare chiusura dei minimarket alle ore 22 ed è stata contrastata la vendita e il consumo di bevande alcoliche dopo le ore 23. Alle fine delle operazioni di controllo, intorno alle ore 3, sono intervenuti in modo sinergico i mezzi dell'Ama muniti di getti di acqua a pressione che hanno ripulito le aree interessate. (Rer)