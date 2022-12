© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota, dichiara: "Desidero esprimere le sentite condoglianze alla famiglia di Mario Sconcerti per la perdita di uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, che per anni ha saputo raccontare lo sport con amore". (Com)