Argentina: il presidente Fernandez seguirà la finale dei Mondiali di calcio da casa

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, seguirà da casa la nazionale di calcio impegnata oggi in Qatar nella finale dei Mondiali contro la Francia. “Come milioni di connazionali, mi godrò la finale dei Mondiali in casa. Vivrò questo fantastico momento come prima, insieme alla mia gente. I migliori dei nostri saranno in campo e una glorioso tifoseria sarà sugli spalti”, ha annunciato Fernandez su Twitter.(Abu)