Iran: Letta, battaglia giovani sia la nostra, serve intervento forte Ue

- La battaglia che “il popolo iraniano, ed in particolare i giovani, sta facendo deve essere la nostra”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo in collegamento video con l’Assemblea nazionale di Articolo 1, in corso a Roma. Per il segretario “dobbiamo essere più forti e netti nel chiedere al governo ed all’Europa dei gesti e degli atteggiamenti definitivi nei confronti di quel regime che si sta macchiando di crimini contro l’umanità”. I ragazzi che in Iran “stanno morendo per gli ideali di libertà, danno un segnale molto forte a tutti noi che la libertà la abbiamo e la consideriamo un bene scontato”, ha concluso. (Rin)