Iran-Arabia Saudita: fonti stampa, attesi colloqui in occasione del vertice di Amman

- Rappresentanti dell’Iran e dell’Arabia Saudita potrebbero tenere un nuovo round di colloqui bilaterali in occasione del vertice di Baghdad 2, previsto per il 20 dicembre prossimo nella capitale della Giordania, Amman. Lo riferisce l’emittente “Al Jazeera”, citando l’ambasciatore d’Iran in Libano, Mojtaba Amani, secondo cui il vertice della prossima settimana potrebbe essere occasione per riprendere i colloqui tra Riad e Teheran in fase di stallo. Nei giorni scorsi, anche il quotidiano libanese “Ennashra”, citando proprie fonti in condizione di anonimato, aveva parlato dell’eventualità di un incontro tra il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Tuttavia, fino ad ora, non vi sono state conferme ufficiali in merito. L’agenzia di stampa iraniana “Irna” ha però fatto sapere che il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, partirà domani per Amman per prendere parte all’incontro di martedì che vedrà la partecipazione di rappresentanti di diversi Paesi, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Iran, Iraq e, per la prima volta, Bahrein ed Oman. Accanto ai Paesi mediorientali vi sarà anche la Francia, riferisce “Irna”. (segue) (Res)