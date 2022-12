Iran-Arabia Saudita: fonti stampa, attesi colloqui in occasione del vertice di Amman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legami diplomatici iraniano-sauditi sono stati interrotti nel 2016 dopo che i manifestanti hanno preso d'assalto le missioni diplomatiche saudite in Iran in reazione all'esecuzione di leader religioso sciita Nimr al Nimr da parte dell'Arabia Saudita, Paese prevalentemente sunnita. I colloqui diretti ospitati da Baghdad, volti al riavvicinamento tra Teheran e Riad, sono iniziati nell'aprile 2021 e il quinto e ultimo round, che la parte iraniana ha definito "positivo", si è tenuto nell'aprile 2022. Finora, secondo quanto riferito nei mesi scorsi dal portavoce del ministero degli Esteri, Saeed Khatibzadeh, le due parti hanno raggiunto per lo più accordi sull'alloggio dei pellegrini iraniani diretti alla Mecca per il pellegrinaggio annuale dell'Hajj a luglio. Come evidenziato anche dall’ambasciatore Amani, uno dei principali punti di disaccordo continua a essere il conflitto civile in Yemen. Qui, i ribelli sciiti Houthi alleati dell'Iran stanno combattendo contro una coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita. Riad chiede alla controparte iraniana di intervenire per “limitare il potere degli Houthi soprattutto nella capitale Sanaa”. Teheran, da parte sua, “sostiene la riapertura delle ambasciate nelle capitali di entrambi i Paesi”. (Res)