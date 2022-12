Usa: ambasciatrice Thomas-Greenfield guida delegazione a Doha per finale Mondiali calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice Usa presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, è arrivata ieri in Qatar per assistere alla finale odierna dei Mondiali di calcio, a Doha. La diplomatica guida una delegazione composta dall’ambasciatore degli Stati Uniti in Qatar, Timmy Davis; dal deputato democratico Rick Larsen; dall’assistente speciale del presidente Joe Biden per le iniziative globali, Amanda Mansour; dal deputato repubblicano Darin LaHood e dal direttore sportivo della squadra Austin Fc, Claudio Reyna.(Was)