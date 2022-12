Qatar: Letta, difendiamo onestà migliaia di militanti, siamo parte lesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo difendere la rispettabilità e l’onestà di migliaia di militanti e amministratori che amano la politica fatta con onestà e disinteresse”. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo in collegamento video con l’Assemblea nazionale di Articolo 1, in corso a Roma, è tornato a parlare dello scandalo corruzione a Bruxelles. “Non accetteremo - ha aggiunto il segretario - che le colpe di cui si sono macchiate alcune persone finiscano per ricadere sul popolo intero e chiediamo che ci sia massima trasparenza, sia a livello europeo sia nelle tappe che chiariranno questo scandalo”. La commissione d’inchiesta, dunque, faccia “il suo percorso da subito, noi ci costruiremo parte lesa. Saremo inflessibili - ha concluso - nel condannare doppiamente le persone che hanno finito anche per infangare la buona politica di migliaia di militanti e attivisti”. (Rin)