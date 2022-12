Legge Bilancio: bagarre sul Pos, opposizioni chiedono intervento immediato Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in maniera animata il confronto fra maggioranza e opposizione in commissione Bilancio, dove da ieri si stanno esaminando gli emendamenti alla manovra. Fra i temi al centro del contendere il mantenimento o meno delle sanzioni previste per gli esercizi commerciali che non accettano i pagamenti con il Pos. A chiarire la posizione dell’esecutivo sulla materia sarà questa sera il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, atteso in commissione. Ma la minoranza incalza e attraverso il capogruppo in commissione di Alleanza verdi sinistra, Marco Grimaldi, chiede l’immediata convocazione del ministro. “Se le indiscrezioni fossero confermate - sottolinea - non si toglieranno le sanzioni a chi non accetta i pagamenti ma la maggioranza in commissione non sa nulla. Perciò ho chiesto che il ministro Giorgetti venga subito ad esporre i piani del governo, non aspettiamo la finale dei mondiali per parlare del nuovo maxi emendamento”. Altrimenti “si votino i nostri emendamenti soppressivi dell'articolo 69. Noi siamo pronti a fermare la tensione tra esercenti e cittadini. Oltre che con l'Unione Europea. Eravamo davanti al paradosso di costringere le persone a prelevare per non poter far valere il loro diritto a pagare con carte di credito”, conclude. (Rin)