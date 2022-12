Brasile: il governo di Lula avrà 37 ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Luiz Inacio Lula da Silva, presidente eletto del Brasile, avrà 37 ministeri, contro gli attuali 23. Lo ha annunciato il futuro capo di Gabinetto e attuale governatore dello Stato di Bahia, Rui Costa, dopo un incontro con Lula, con la presidente del Partito dei lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann, e col presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Aloizio Mercadante. Costa ha anticipato che alcuni dicasteri saranno smembrati. Quello dell’Economia sarà diviso in quattro: Finanze, Pianificazione, Gestione e sviluppo, Industria e commercio; quello delle Infrastrutture in due: Trasporti e Porti e aeroporti. Inoltre, saranno ripristinati i ministeri della Pesca, delle Città e dello Sport. Costa ha precisato che la riorganizzazione non comporterà un aumento di spesa. Al momento, oltre al nome di Costa, sono stati annunciati quelli di Fernando Haddad come ministro delle Finanze, di José Mucio Monteiro per la Difesa, di Mauro Vieira per gli Esteri, di Flavio Dino per la Giustizia e di Margareth Menezes per la Cultura. (segue) (Brb)