Brasile: il governo di Lula avrà 37 ministeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Difesa, il ministro designato Mucio Monteiro ha già organizzato un incontro con Lula e i futuri comandanti generali delle forze armate. Al vertice hanno preso parte il generale dell’Esercito Julio Cesar de Arruda; l’ammiraglio della flotta, Marcos Sampaio Olsen, attuale comandante delle operazioni navali della Marina; il generale di squadra aerea Marcelo Kanitz Damasceno, attuale capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, e l’ammiraglio di squadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, attuale capo di Stato maggiore della Marina, in lizza per assumere l’incarico di capo di Stato maggiore delle Forze armate riunite. (segue) (Brb)