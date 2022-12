Brasile: il governo di Lula avrà 37 ministeri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro designato per gli Esteri, Vieira, invece, ha annunciato che creerà un dipartimento per i Cambiamenti climatici. “La salvaguardia dell’ambiente, e in particolare dell’Amazzonia, è una priorità ampiamente dichiarata dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva. E anche in politica estera sarà un tema di grande importanza. Ho intenzione di creare una segreteria all’interno della struttura del ministero degli Esteri che si occuperà di clima, ambiente ed energia, affinché questi temi vengano affrontati con congiuntamente”, ha dichiarato in un’intervista a “GloboNews”. (segue) (Brb)