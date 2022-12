Afghanistan: autocisterna esplode in una galleria, oltre 12 morti e 37 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 12 le persone rimaste uccise dall’esplosione di un’autocisterna in una galleria nel nord della capitale dell’Afghanistan, Kabul. Secondo quanto riferito da Hamidullah Misbah, portavoce del ministero dei Lavori pubblici, citato dall’emittente “Tolo news”, l’incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando il veicolo si è ribaltato provocando un grande incendio. Le fiamme sono state domate intorno alle 8:00 di stamattina, ora locale, ha aggiunto Misbah. Al contempo, un portavoce della polizia di Parwan, Said Himatullah Shamim, ha fatto sapere che sono più di 37 le persone rimaste ferite al valico di Salang, ritenuto essere un collegamento chiave tra il nord e il sud dell’Afghanistan, e che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, mentre diverse persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Nel frattempo, il tunnel è stato chiuso al traffico e sono state avviate indagini per comprendere le cause dell’incidente.(Res)