Natale: Confcommercio, tre italiani su quattro faranno regali, tetto spesa di 300 euro

Il Natale 2022 sarà come gli ultimi due "figlio" di una eccezionalità: se nel caso del 2020 e del 2021 il Covid aveva fortemente condizionato l'andamento dei regali, quest'anno a pesare in modo decisivo ci sono l'inflazione e la crisi energetica. Secondo un'indagine sui consumi di Natale realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, tre italiani su quattro faranno i regali di Natale, ma c'è un 27,3 per cento che non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica o per l'aumento dei prezzi a causa dell'inflazione; in ogni caso, in cima alla lista dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70 per cento), seguiti da giocattoli (49 per cento), libri ed ebook (48 per cento), abbigliamento (47 per cento), prodotti per la cura della persona (41 per cento); tra i regali che registrano l'incremento maggiore rispetto all'anno scorso si segnalano i prodotti per animali (+8,4 per cento).