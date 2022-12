Natale: Confcommercio, tre italiani su quattro faranno regali, tetto spesa di 300 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi sceglierà di acquistare online i regali, si confermano in cima alla lista anche quest’anno carte regalo (77,8 per cento) e abbonamenti streaming (76,4 per cento); al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3 per cento degli italiani farà regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i coniugi in coppia; quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, il 64 per cento spenderà tra 100 e 300 euro, mentre un consumatore su tre non supererà i 100 euro; della tredicesima, comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai regali, mentre il grosso se ne andrà per spese per la casa, tasse e bollette; tra i canali di acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto (64,6 per cento), anche se in calo per la prima volta dal 2009, mentre salgono le preferenze per i negozi di vicinato (dal 42,5 per cento al 45 per cento). (Rin)