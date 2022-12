Laos: chiude oggi la mostra fotografica sui 45 anni di relazioni Asean-Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude oggi a Vientiane, capitale del Laos, la mostra fotografica celebrativa del 45mo anniversario delle relazioni tra l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui lo Stato fa parte, e l’Unione europea. L’esposizione, inaugurata il 14 dicembre nel vecchio edificio del ministero della Giustizia, è stata organizzata dal ministero degli Esteri e dalla delegazione dell’Ue nel Paese. Il percorso espositivo si compone di 45 immagini, che documentano gli incontri di alto livello e l’attuazione dei programmi di cooperazione in diversi settori. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il viceministro degli Esteri, Thongphane Savanphet, l’ambasciatrice dell’Ue, Ina Marciulionyte, e altri diplomatici. Contemporaneamente il primo ministro laotiano, Phankham Viphavanh, si trovava a Bruxelles per partecipare al vertice per i 45 anni di relazioni Ue-Asean. (Fim)