Singapore-Italia: “Christmas Wonderland”, si chiude la vetrina della gastronomia pugliese

24 luglio 2021

- Si conclude oggi nell'ambito dell’evento natalizio di Singapore “Christmas Wonderland”, che prosegue fino al primo gennaio 2023 a Gardens by the Bay, la vetrina dedicata alla gastronomia pugliese (10-18 dicembre). Come ha riferito l'ambasciata italiana, gli stand gastronomici della Puglia hanno proposto prodotti come la burrata, la ricotta e il cacio ricotta, la stracciatella, i cetrioli, i peperoni, le olive verdi di Cerignola e piatti come la parmigiana di melanzane alla barese, l’insalata salentina con pomodori, le orecchiette con alici e broccoli, le polpette al sugo con basilico fresco, il panettone all’ulivo, le cartellate di Natale. Lo chef di Locorotondo Leonardo Palmisano, patron del ristorante “Caruso” di Singapore, ha creato un menù per una cena natalizia con l’imprenditore barese Giuseppe Martellotta, ideatore dell’iniziativa. A “Christmas Wonderland” hanno brillato anche le installazioni luminose pugliesi, grazie al coinvolgimento di Namasté Europa e del suo presidente Paolo Maimone e alla manualità degli addetti dell’azienda Paulicelli Gianfranco Srl di Capurso (Bari). Tra le installazioni la “Spalliera” – realizzata con 103 mila lampadine a Led e alta 21 metri, come cinque autobus a due piani – e altre sculture di luce, come “Albero di Natale”, “Cupola” e “Solo”. (Com)